Sevgilisi Zehra Çilingiroğlu için ev tuttu

Zehra Çilingiroğlu'nun sevgisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tuttuğu evde tatil yapacak.

Genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu, yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşıyor.

ÇEŞME'DE 2 YAZLIK TUTTU

Ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme’den iki ayrı yazlık ev tutmuş.

AİLESİYLE DE ANLAŞIYOR

Londra’da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor. Sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti.

HÜLYA DA DAMADI SEVİYOR

Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor. Belli ki bu yaz aileler, Çeşme’de sık sık bir araya gelerek iyice kaynaşacak.