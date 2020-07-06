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    Sevgilisi Zehra Çilingiroğlu için ev tuttu

    Zehra Çilingiroğlu'nun sevgisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun tuttuğu evde tatil yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 08:16
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    Sevgilisi Zehra Çilingiroğlu için ev tuttu #1

    Genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu, yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşıyor.

    ÇEŞME'DE 2 YAZLIK TUTTU

    Ailesine çok düşkün olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, hem sevgilisiyle tatil yapmak için hem de bu süreçte ailesiyle de bir arada olmak için Çeşme’den iki ayrı yazlık ev tutmuş.

    AİLESİYLE DE ANLAŞIYOR

    Londra’da üniversite okurken tanışan çift, bir süredir birbirlerinin aileleriyle de görüşüyor. Sevgilisinin annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu ile iyi anlaşan Çilingiroğlu, doğum gününe katılarak, müstakbel kayınvalidesine pırlanta küpe hediye etmişti.

    HÜLYA DA DAMADI SEVİYOR

    Aynı şekilde Hülya Avşar da kızının sevgilisiyle iyi anlaşıyor. Belli ki bu yaz aileler, Çeşme’de sık sık bir araya gelerek iyice kaynaşacak.

    Sevgilisi Zehra Çilingiroğlu için ev tuttu #2

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