Sevgilisine yorum yağdı! Barış Alper Yılmaz Simge Esin ile aşk yaşıyor

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Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülendi.

Görüntülenmekten pek hoşlanmayan Yılmaz’ın arkadaşları kameraların çekim yapmaması için büyük çaba sarf etti.

MANKEN ÇIKTI

Özel hayatı her zaman merak edilen Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisinin ise Simge Esin olduğu ortaya çıktı.

Instagram’da 38 bin takipçisi bulunan Simge Esin’in modellik yaptığı belirtildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021’yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’de yaptı.