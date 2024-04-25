Sevgilisini öperken yakalandı! Bülent Şakrak, Zeynep Bastık konserinde aşka geldi Ceyda Düvenci ile bir süre önce boşanan Bülent Şakrak, sevgilisi Esra Akpınar ile konsere gitti. Taze aşıkların samimi halleri dikkat çekti.

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Ekranların iki ünlü oyuncusu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti.

Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapilere bile giden ünlü çift, yeni aşka da yelken açtı.

Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından Bülent Şakrak, evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği yönündeki ihanet haberleriyle gündeme gelmişti.

Oyuncu ve menajer Esra Akpınar bu iddiaları yalanlarken aşk da doludizgin devam ediyor.

'Lan'da aşka geldiler

Zeynep Bastık'ın konserine giden taze aşıklar, son dönemin hit şarkısı 'Lan' eşliğinde kameralara yakalandı.

Sevgilisini öptü.

Bülent Şakrak şarkı sırasında aşka geldi ve sevgilisini öptü. O anlar sosyal medyada da hemen yorum yağmuruna tutuldu.

Şakrak'ı görenler; "Vay romantik abim", "Zeynep'in Lan'ı onu da aşka getirtmiş" yorumlarında bulundu.