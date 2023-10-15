Sevgilisini sır gibi saklayan Gonca Vuslateri anne olmaya hazırlanıyor! Hamileliği hakkında ilk kez konuştu Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğu iddialarını doğrulayan oyuncu Gonca Vuslateri, bebeğin babasının kim olduğunu açıklamadı. Nikah tarihi için de havalar ısınınca düğün yapacağını paylaştı.

ensonhaber.com

Oyucu Gonca Vuslateri, yer aldığı projelerle ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

37 yaşındaki Vuslateri, bir dönem şarkıcı Hakan Altun'la aşk yaşamış, gündemden düşmemişti.

Ayrılık sonrası kariyerine odaklanan oyuncu, zaman zaman açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Anne oluyor

Son olarak Vuslateri'den hamilelik müjdesi geldi.

Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, iddiaları doğruladı.

Sevgilisini sır gibi saklayan Gonca Vuslateri, daha önce anne olmayı istemediğine ilişkin açıklamaları da hatırlattı.

"Kadın olduğum için doğurma özelliğim var"

Vuslateri, paylaşımındaki uzun yazıda şu ifadelere yer verdi:

Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.



“Anne olmak çok istemedim” açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim.. sadece gelene “git” demiyorum. Bu da seçimim.



Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.

"Mükemmel bir sevgilim var"

Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda “bu adam” dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı ne isterse o.



Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur.

"Hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım"

Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için.

Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım. Benim hayatım çok mutlu ve sakin aslında ama insanlar Dilan Polat’a attığı like’ları iptal etmekten tabii zaman mı buluyor. Kardeşim her kafasına para bağlayana atlama huyumuz nedir ki. Neyse...



Buraya kadar Gonca dilinde konuştum. Merakı giderdim.

"Ben vicdanımı sokakta bulmadım"