Sevgilisinin sergisi için kamera karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada linç edildi Ekranların başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nun, fotoğraf sanatçısı sevgilisi Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlar sosyal medyaya çok konuşuldu. Sergide yer alan eserlerde başı kesik bir kadının yer alması olay oldu.

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Geçtiğimiz yıl boşandığı meslektaşı Melis İşiten’den dünyaya gelen Ada adında bir kız çocuğu olan Uraz Kaygılaroğlu, fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Şu sıralar Sakla Beni dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin “Life in Plastic” isimli sergisi için objektif karşısına geçti.

Tablolar tartışma yarattı

Sergideki tablosunun yanı başında sevgilisiyle birlikte poz veren Uraz Kaygılaroğlu, diğer eserlerle verdiği kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi.

‘Yolun açık olsun’

Ünlü oyuncunun, ‘Yolun açık olsun’ notunu düştüğü karesini yoruma kapatması dikkat çekti.

Sosyal medyada linç yedi

Ünlü isim gönderisini yoruma kapasa da sergi için verilen pozlar kısa sürede gündem oldu.

Özellikle Uraz Kaygılaroğlu'nun elinde kasap bıçağı, sevgilisinin kesik kafasını tutuğu poz tepki aldı.

Yine aynı konseptte, bu sefer bir takım elbiseyle sofrada sevgilisinin kesik kafasıyla oturduğu pozu da sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti.

Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı Türkiye’de, söz konusu pozlar ortalığı resmen ayağa kaldırdı.

''Sakin olalım dostlar'

Uraz Kaygılaroğlu, gelen tepkilerin ardından ''Sakin olalım dostlar'' notunu düştüğü bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaştığı açıklamada, serginin amacı ve ele aldığı konu yer aldı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasına ve ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılmıştı. Türkiye'de erkeklerde oje sürme modasını başlatan ünlü oyucu, o zaman da sosyal medyanın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Kaygılaroğlu, oje sürmesinin nedenini şöyle açıklamıştı:

"Ne yapmaya çalışıyormuşum"

Selamlar, sevgiler... Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya'nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum, ne yapmaya çalışıyormuşum, insanlara kötü örnek oluyormuşum...

10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövmeler yaptırdım.

"Bir gün çalmadım çırpmadım"

Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım çırpmadım, vergi kaçırmadım, kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. Sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım.

"İşimi beğeninize sunuyorum"

Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum. Tabii bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez.

"Kızdım ve kırıldım açıkçası"

Kızdım ve kırıldım açıkçası... Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. O yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin."