Sevgilisiyle ilk kare! Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya yeni aşkını ilan etti

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Fenomen dizilerden 'Aşk-ı Memnu'da rol alan Batuhan Karacakaya, 'Bülent' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

SÜRPRİZ AŞK

Hem oyunculuk kariyerine devam eden hem de mimarlık yapan Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2025 kadrosunda yer alacağı iddia ediliyor. Instagram hesabından sık sık antrenman videosu paylaşan Karacakaya'dan bu kez sürpriz bir kare geldi.

Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile birlikte olduğu fotoğrafı ilk kez Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aynı kareyi Sinem Akar'ın da kendi hesabından paylaştığı görüldü.