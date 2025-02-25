Sevgilisiyle ödül törenine gelen Kaya Çilingiroğlu'ndan evlilik açıklaması: Evlenmeye niyetim yok

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Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın babası eski eşi 61 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu, bir süredir 35 yaşındaki genç sevgilisiyle gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor.

İkili dün akşam birlikte ödül törenine katıldı. İlişkileriyle ilgili konuşan aşıklar soruları da yanıtsız bırakmadı.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

2. Sayfa'ya açıklama yapan Çilingiroğlu, "İlişki evliliğe doğru gidiyor mu?" sorusuna "Çok erken daha bunları konuşmak için." yanıtını verdi.

Çilingiroğlu, daha sonra gelen "Ama bir niyet var galiba?" sorusuna da "Hayır" cevabını vererek güldü.