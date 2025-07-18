Sevgilisiyle tatilde! Oyuncu Sinem Ünsal'ın yeni rotası belli oldu

Son dönemin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya rolünü oynayan Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Sezon finali yapmasının ardından kendini tatile atan güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a gitmişti. Hayatından sporu eksik etmeyen ve sağlıklı beslenen Sinem Ünsal, tatilde verdiği bikinili pozlarını da paylaşmıştı.

YUNANİSTAN'DA

Sinem Ünsal'ın yeni rotası belli oldu. Güzel oyuncu, Bodrum'dan Yunanistan'a gitti. Kimonosuyla poz veren ünlü isim, yer bildiğimi yapmayı da ihmal etmedi.