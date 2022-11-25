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    Şevket Çoruh ekrana geri dönüyor

    Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh'un yen, dizisi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 07:11
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    Şevket Çoruh ekrana geri dönüyor

    Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çoruh, geçtiğimiz eylül ayında diziden ayrılmıştı. Dizden ayrılığı hayranlarını üzen Şevket Çoruh'un yeni adresi bakın neresi çıktı.

    Sıcak Kafa

    Televizyon oyunculuğunun kendisini çok yorduğunu söyleyen Şevket Çoruh, bu defa dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkacak.

    Sıcak Kafa dizisinde 'Anton' karakterine hayat verecek olan oyuncu, heyecanını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Şevket Çoruh ekrana geri dönüyor #1


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