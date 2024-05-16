Şevket Çoruh, Serenay Sarıkaya'nın rol arkadaşlarına özendi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Mesut Komiser rolüyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh'un Serenay Sarıkaya göndermesi sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

18 yıldır ekranda olan Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh, yıllardır bir parçası olduğu Arka Sokaklar'a dönüş yaptı.

Hüsnü Çoban'la etkinlikte

Dizide Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan ile bir etkinliğe katılan Şevket Çoruh'un, Serenay Sarıkaya göndermesi gündem oldu.

"En son eğlendiğiniz sahne" sorusuna Özgür Ozan, "Şevket'in poposuna şaplak attığım sahne var ya..." şeklinde cevap verdi.

"Yatak sahnemizi diyorsun"

Daha sonra Şevket Çoruh ise, "Yatak sahnemizi diyorsun. Özgür Bey'le bir o olmamıştı yatağa da girdik. Milletin yanında Serenay Sarıkaya, bizim yanımızda Özgür Ozan." dedi. Bu açıklamanın üzerinde seyirci kahkahaya boğuldu.