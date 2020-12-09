Şevval Şahin Bali'de aşka geldi

Bir süredir aşk yaşayan eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın Bali tatili devam ediyor.

Pandemi sürecinde yaptıkları partilerle eleştiri oklarının hedefi olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in tatili bitmiyor.

BALİ'YE GİTTİLER

Eylül sonunda sevgilisiyle İngiltere’ye giden Şahin, sonra Amerika Miami’ye geçmişti. Eski güzel bir süredir Yiğit Marcus Aral'la Bali'de güzel havanın tadını çıkarıyor.

Sosyal medya hesabından da tatil paylaşımı yapmaya devam eden eski güzel, dün kaldıkları evin havuzundaki romantik anlarını yayınladı.

Keyifleri bir hayli yerinde olan çiftten Marcus Aral, manken aşkını öpücüğe boğdu.

"SİZE NE?"

Öte yandan geçtiğimiz hafta da bikinili pozlarıyla gündem olan Şevval Şahin'in fiziği takipçilerini ikiye bölmüştü. Bazı takipçileri, ünlü manken hakkında 'Çok fit' derken, bazıları da 'çok zayıf' yorumunda bulunmuştu.

21 yaşındaki Şahin, kilo eleştirilerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt vermişti.

Ünlü manken, "Bazı yorumları okuyorum ve hayretler içindeyim gerçekten. Bunları nasıl mantıklı bulup, yazabiliyorsunuz anlamıyorum. Yok 'Yakıştı mı?', yok 'Vücudunu sergilemekten ne anlıyorsun?'... Size ne! Gerçekten size ne... Bali'deyim, yazlık bir yerdeyim. Ajansım için bikinili fotoğraf çekimi yaptım. Daha da çok yapacağım. Kışlık görünümlerle mi Bali'de fotoğraf çekimi yapayım? Sevmiyorsanız, yanlış buluyorsanız profilimde ne işiniz var? Fitim, böyle sağlıklı hissediyorum. Benim vücudum böyle, istesem de zaten kilo alamam. Kilo almayacağım" demişti.