Şevval Şahin buz banyosu yaptı: 3 dakika suda kaldı Son zamanlarda ünlüler arasında popüler olan buzlu suya giren Şevval Şahin, 3 dakika kalarak diğer isimleri geride bıraktı.

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Haber Merkezi

İlk olarak Çağla Şıkel'in denediği buzlu su banyosu, ünlüler dünyasında popüler oldu.

Sırayla birçok ünlü ismin denediği buzlu su banyosunu, bu kez Şevval Şahin denedi.

Instagram hesabında buz banyosu yaptığı anları paylaşan Şahin, dikkatleri üzerine çekti.

KUSURSUZ FİZİĞİNE YORUM YAĞDI

Bikinisiyle buzlu suya giren Şahin'in kusursuz fiziği ve güzelliği gözlerden kaçmadı.

Sık sık spora yapan ve sağlıklı beslendiğinin altını çizen Şahin'in kusursuz fiziğine hayranlarından yorum yağdı.

3 DAKİKA KALDI

Buzlu suda 3 dakika kalan ve diğer ünlüleri geride bırakan Şahin paylaştığı videoya da, "O zaman geldi. Bunu çok seviyorum" notunu düştü.