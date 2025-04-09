Şevval Şahin Dubai'de cankurtaran pozu verdi

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2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, cesur kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

Lüks tatilleriyle de dikkat çeken tescilli güzel Şahin'in yeni tatil rotası Dubai oldu.

"CANKURTARAN HATUNLAR"

Tek başına plajda güneşlenen Şahin’in kız arkadaşı Lithielen Fernandes sürpriz yaptı. Birdenbire karşısında arkadaşını gören model adeta havalara uçtu. Arkadaşı ile poz veren Şahin, bu kareleri de ‘Cankurtaran hatunlar’ notu ile yayınladı.

Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin, bayramı ailesiyle birlikte geçirmiş hatta annesi ve kız kardeşiyle hamam sefası bile yapmıştı.