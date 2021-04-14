Şevval Şahin: Evlilik için daha erken

Şevval Şahin: Evlilik için daha erken

Şevval Şahin, birlikte yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile evlilik sorularına cevap verdi.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Aral ile ilişkilerinin güzel gittiğini söyleyen Şevval Şahin, "Çok güzel gidiyor, her şey yolunda çok şükür." ifadelerini kullandı.

"ZATEN BERABER YAŞIYORUZ"

Şu an evliliği düşünmediğini söyleyen Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok, sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok." yanıtını verdi.

"DAHA 21 YAŞINDAYIM"

Şevval Şahin ise 'evlilik' sorusu üzerine "Daha 21 yaşındayım, hayatta öyle şeyler düşünmem. Şu an böyle bir düşüncem yok." açıklamasını yaptı.