Şevval Şahin, Fahrettin Koca’yı tanımadı

Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, 'Sorgu Sual' programındaki basit sorulara sinirlenip, yayını terk etti. Sakinleşip geri gelen modelin, Fahrettin Koca’yı bile tanımaması şaşırttı.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşadı.

21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bıraktı.

Sakinleşip geri dönen Şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusunu ise "pas" diyerek yanıt vermedi.

“TÜRKLÜĞÜMLE GURUR DUYUYORUM” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir projede yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğu için eleştirilen Şahin, "Sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum. Miss Turkey'den sonra da bu böyle devam etti. Neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem." demişti.