Şevval Şahin, İbiza'da Her yaptığı ve her söylediği olay olan model Şevval Şahin, İspanya'ya tatile çıktı.

ensonhaber.com Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile İspanya’nın eğlence adası İbiza’ya giden 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, nefes kesen tatili son sürat devam ediyor. Şahin önceki gün arkadaşlarıyla İbiza’da tekne turuna çıktı. Mavi yolculukta verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. Şahin’in tüylü pembe terlikleri dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Muğla'da tatil yapan Şevval şöyle konuşmuştu: "Çok keyif aldık" "Çok keyif aldık. Yarın sabahtan da uçağım var. Ibiza'ya uçuyorum. Bir süre orada olacağım. Tatil yapacağım"