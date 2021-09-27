Şevval Şahin, Kayra Türkoviç'e tokat attı

Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı fırtınalı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Şevval Şahin'in, meslektaşı Kayra Türkoviç'i dövdüğü öne sürüldü.

Yiğit Marcus ile bir dargın bir barışık olan Şevval Şahin'in, tıpkı sevgilisi Yiğit Marcus Aral gibi şiddete eğilimi olduğu iddia edildi.

TOKATLADI

İddiaya göre Şevval Şahin, Yiğit Marcus ile mesajlaştığını öğrendiği 2021 Miss Turkey finalistlerinden Kayra Türkoviç'e tokat attı.

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı ile önce selfie çekip sonra denize atmıştı. Geçtiğimiz günlerde Taksim'de tekme tokat dövülen Yiğit Marcus Aral'ı, daha önce denize attığı iş insanı Kerem Kamışlı'nın dövdürdüğü iddia edilmişti.