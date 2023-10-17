Şevval Şahin öpüşmeye doymadı Ünlü model Şevval Şahin ile sevgilisi Murat Kazancıoğlu her fırsatta öpüştü.

ensonhaber.com

Türkiye'de havalar soğuyunca 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, başka ülkelere uçtu.

Bali’ye gitti

Tüm yazı Türkiye’deki tatil beldelerinde ve İspanya’nın İbiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, şimdi de 10 bin kilometre uzaklıktaki Endonezya, Bali’ye gitti.

32 derece

13 saatlik bir yolculuğun ardından 32 derecelik sıcak havaya kavuştular ve kendilerini kumsallara attılar. Bununla yetinmediler ve dört tekerlekli motosikletlerle safariye çıktılar.

Murat Kazancıoğlu her fırsatta sevgilisini öpmeyi ihmal etmedi. Şevval Şahin Bali’deki turistik tapınakları da gezdi, yoga ve meditasyon yaptı. .