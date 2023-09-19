Şevval Şahin yeni hobisiyle pozlarını paylaştı Yeni hobisini paylaşan Şevval Şahin, uçuşan tenis eteğiyle poz verdi.

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Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 2018 Miss Turkey güzeli ünlü model Şevval Şahin, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Doğum gününde dantel detaylı içini gösteren elbiseyle poz vererek dikkat çeken Şevval Şahin, son pozlarıyla yine gündem oldu.

Kortta manken var

Yeni hobi olarak tenisi seçen Şahin, korttan pozlarını paylaştı.

Modele yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu da eşlik etti.Şevval Şahin'in fiziğini sergilediği pozlara hayranlarından beğeni yağdı.