Şevval Şahin'den cesur tarz! Transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

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Yaşam tarzıyla ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Türkiye Güzeli Şevval Şahin, önceki akşam Victoria's Secret gecesinde boy gösterdi.

Her katıldığı davette cesur tarzıyla ve fit vücuduyla dikkat çeken güzel, bu geleneğini bozmadı.

İÇ ÇAMAŞIRI YOK

2018 yılında Miss Turkey güzeli bu sefer de tepeden tırnağa transparan elbisesiyle salındı. Şahin'in kombinini gören herkes, dönüp bir daha baktı.

Tepeden tırnağa transparan bir elbiseyle tüm bakışları üzerine toplayan Şahin'in iç çamaşırsız olması dikkatlerden kaçmadı.