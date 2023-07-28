Şevval Şahin'den dikkat çeken kareler Bodrum tatiline devam eden Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin, Ceyda Erten’in kızı Eva Mira keyifli karelerini yayınladı. Şahin'e hayranlarından, "Annelik yakışır" yorumu geldi.

Son zamanların en fazla konuşulan ismi olan Şevval Şahin, hız kesmeden tatiline devam ediyor.

Bir ara yurt dışına çıkan Şahin, şimdilerde rotayı Bodrum'a çevirmiş durumda.

Bodrum'da tatiline devam eden Şahin, eğlenceli karelerini de hayranlarının beğenisine sunuyor.

Bu defa kucağında çocuk

Tatiline devam eden Şahin'in yanında bu defa ablası Ceyda Şahin’in bebeği Eva Mira vardı. Şevval tüm gün 2 yaşındaki yeğeni ile ilgilendi.

Oyunlar oynadı, kucağından indirmedi. Görenler de “Şevval’e annelik yakışır” yorumunu yaptı. Şevval Şahin, Eva Mira ile tüm gün ilgilendi.

Ünlü model Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan Haziran 2021’de ayrılmıştı.

Sonrasında da oyuncu Burcu Özberk’in 2020’de yılında sevgili olduğu işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 23 yaşındaki Şahin, Murat Kazancıoğlu ile Bodrum'da objektiflere takılmıştı.