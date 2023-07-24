Şevval Şahin'den iddialı tatil pozları

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Yurt dışında yaşayan 23 yaşıdaki model Şevval Şahin, önceki günlerde sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile Bodrum Yalıkavak’taki bir sahilde objektiflere takılmıştı.
Baş başa denize girip sevgilisine öpücükler konduran tescilli güzel, Kazancıoğlu ile deniz çıkışı gerginlik yaşamıştı.Aralarında tartışma çıktığı anlaşılan düşünülen ikiliden Şahin, yüzünü asarak denizden tek başına çıkınca sevgilisine kızdığı anlaşılmıştı.
İddialı fotoğraflar geldi
Şahin, son olarak 442 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı fotoğraflarla gündeme geldi.
8 bine yakın beğeni aldı
Sırt ve göğüs dekolteli mini tulumuyla objektif karşına geçen tescilli güzel, bu pozlarıyla kısa sürede 8 bine yakın beğeni aldı.