Şevval Şahin'den sevgilisine romantik mesaj

Şevval Şahin, Instagram hesabından sevgilisi Yiğit Marcus Aral aşk dolu bir mesaj yayınladı.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Şahin, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafının altına İngilizce mesaj yazdı.

"SENİ SEVİYORUM İKİZİM"

Ünlü model, Aral’a “En mutlu doğum günü, ruh eşim. Seni seviyorum başak ikizim. Birlikte güzel anılar yaşatmaya devam edelim” dedi.

Marcus Aral da sevgilisinin bu mesajına, “Seni seviyorum” cevabını verdi.

Survivor’dan tanınan Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, karantina günlerini ABD'de geçirmişti. Çift, normalleşmenin ardından Türkiye’ye dönmüştü. Şimdilerde İstanbul'da olan ikili, Rumeli Hisarı'nda Boğaz manzaralı bir köşkte kalıyor.