Dolar
8.1922
0.0904%
Euro
9.6522
-0.0693%
Altın
1908.51
0.0314%
Borsa
1152.63
0%
G. Altın
502.531
0.1714%
Bitcoin
113176.96
1.2026%
EXEN Coin
10.84
-0.09%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Şevval Şahin'e sevgilisinden destek

    Şevval Şahin'e bir destek de sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 07:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şevval Şahin'e sevgilisinden destek

    Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti.

    Programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında soruları cevapsız bırakan Şahin'e tepki mesajlarının yanı sıra destek de almıştı. Şahin'e bir destek de sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan geldi.

    "SENİN KÜLTÜRÜNÜ VE KLASINI HERKES ANLAMAZ"

    Sevgilisiyle pozlarını paylaşan Aral, altına şu notu düştü:

    “Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu... Seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında ummadıkları şiddetle beni bulacaklar.”

    Şevval Şahin e sevgilisinden destek #1

    Şevval Şahin e sevgilisinden destek #2


    Görüş Bildir