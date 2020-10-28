Şevval Şahin'e sevgilisinden destek

Şevval Şahin'e bir destek de sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan geldi.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti.

Programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında soruları cevapsız bırakan Şahin'e tepki mesajlarının yanı sıra destek de almıştı. Şahin'e bir destek de sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan geldi.

"SENİN KÜLTÜRÜNÜ VE KLASINI HERKES ANLAMAZ"

Sevgilisiyle pozlarını paylaşan Aral, altına şu notu düştü:

“Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu... Seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında ummadıkları şiddetle beni bulacaklar.”



