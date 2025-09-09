Şevval Şahin'in annesi gündem oldu! Fotoğrafa yorum yağdı

1 yıldır iş insanı Burak Ateş ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, son olarak sevgilisinin kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla görüntülenmiş ve aracın camındaki 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart dikkat çekmişti. Bu olay tepkilere neden olmuştu.

Şahin şimdi de annesiyle gündem oldu. Ünlü modelin annesi, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

"KIZINDAN GÜZEL"

Şahin'in annesini görenler; yorum yapmadan geçemedi. Ünlü modelin annesine; 'Güzellik genetikmiş', 'Ablası gibi', 'Annesi kızından güzelmiş' şeklinde yorumlar yaptılar.