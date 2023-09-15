Şevval Şahin'in doğum günü tarzı 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin yeni yaşını kutladı.

ensonhaber.com

Ne yapsa ne söylese sık sık gündeme gelen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Haziran 2021’de Yiğit Marcus Aral ile olaylı ayrılığı sonrası Murat Kazancıoğlu ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Güzel model yeni yaşını da sevgilisi ve arkadaşlarıyla kutladı.

İçine bir şey girmedi

24 yaşına giren Şahin, doğum günü için kırmızı transparan detaylara sahip bir elbise tercih etti. Sütyen giymeyen ve içini tanga giyerek bol bol poz veren Şevval Şahin sosyal medyayı salladı.

"Cazibeye daha yakından bakın"

"Şehri kırmızıya boyayacağım, 24 bana iyi davran" yazan Şevval Şahin, yakın çekim pozlarına ise "Cazibeye daha yakından bakın" notunu düştü