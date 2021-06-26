Şevval Şahin eski sevgilisi Marcus Aral için yasal yollara başvurduğunu açıkladı

Şevval Şahin yaptığı açıklamada, "Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara başvurdum. Gerekenler yapılıyor" dedi.

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ayrıldığını açıklamasının ardından, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile yeni bir aşka yelken açtı.

İkilinin yemek yedikleri mekana gelen Marcus Aral, Kamışlı'yı denize attı.

Yaşanan olay sosyal medyanın gündemini meşgul etti. Herkes bu olayı konuşurken, Şevval Şahin Instagram üzerinden bir açıklama yaptı.

"TEHDİTLER BAŞLADI"

Şevval Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Öncelikle dün akşam yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım oldu.

Ama insanın tabii ki kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor. Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim.

O zamandan beri her gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi.

Tehditler başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmamasına rağmen olay maalesef buralara geldi.

"ARKADAŞ KALACAĞIMIZA SÖZ VERDİ.."

Olaydan bir gün önce Marcus ile ilişkimizin bitmesinin daha sağlıklı bir karar olduğunu tekrar konuşmak için, haftalar sonra ilk defa halka açık bir yerde buluştum.

Bana göre bu ilişkimizin içinde olması gereken bir konuşmaydı bu kadar yaşanmışlıklar varken.

Sonunda bana ve çevremdeki insanlara zarar verecek hiçbir şey yapmayacağına ve arkadaş kalacağımıza söz verdi.

Hatta bu beni günler sonra rahatlattı. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet.





"YASAL YOLLARA BAŞVURDUM"

Dün yaşanan olay bardağı taşıran son damlaydı. Böyle bir saldırı kesinlikle uygun bir davranış değil.

Bu sizce sağlıklı bir davranış biçimi mi? Bu yaşanan olayı basına veren kendisi.

İlişkimizin başta bitme sebeplerinden en büyüğü maalesef bu tarz agresyon problemlerinin olması.

Lütfen bu durumda fikir yürütürken, bu ilişkinin birçok bilmediğiniz faktörleri olduğunu unutmayın.

Bu olaydan sonra artık güvende hissetmediğim için yasal yollara başvurdum. Gerekenler yapılıyor."