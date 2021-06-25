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    Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı

    Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı’nın yemek yediği restoranı bastı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 07:35
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 08:20
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    Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı

    Geçtiğimiz günlerde, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Sabancı Kamışlı ile görüntülenmesinin ardından erkek arkadaşı Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin, Kerem Sabancı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

    DENİZE ATTI

    Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirdi. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kerem Kamışlı Sabancı'yı tuttuğu gibi oturduğu sandalyeyle beraber denize attı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Sabancı Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görüldü.

    Yiğit Marcus, Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize attı

    ŞEVVAL ARAYA GİRDİ

    Marcus Aral'ın Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sorduğu duyuluyor. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durduğu görülüyor.

    Olayın hemen ardından ise Şevval Şahin'in eski sevgilisi iş insanı Yiğit Marcus Aral, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kendi yatı ile restoranı terk eden Aral' yaptığı paylaşımın hemen altına 'Ne kadar güzel bir akşam' notu eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

    Şevval Şahin in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı yı denize attı #1

    Şevval Şahin in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı yı denize attı #2

    Şevval Şahin in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı yı denize attı #3Şevval Şahin in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı yı denize attı #4Şevval Şahin in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı yı denize attı #5

    Şevval Şahin in eski sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı yı denize attı #6

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