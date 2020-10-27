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    Şevval Şahin'in takipçi sayısı arttı

    Türkiye güzeli Şevval Şahin, kendisine sorulan bazı soruları bilememesi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 12:46
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 12:55
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    Şevval Şahin'in takipçi sayısı arttı

    Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin katıldığı ‘Sorgu Sual’ isimli programda 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına cevaplayamayınca sinirlenip yayını bırakmıştı.

    200 BİNİ GEÇTİ

    Yaşananlar sonrası Şahin’e tepki gösterenler kadar destek veren de olmuştu. Twitter’da da uzun süre gündem olan 21 yaşındaki modelin 90 bin olan instagram takipçi sayısı , bu olay sonrası 200 bini geçti.

    Şevval Şahin in takipçi sayısı arttı #1

    Şevval Şahin in takipçi sayısı arttı #2

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