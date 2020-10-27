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- Şevval Şahin'in takipçi sayısı arttı
Şevval Şahin'in takipçi sayısı arttı
Türkiye güzeli Şevval Şahin, kendisine sorulan bazı soruları bilememesi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
- Haber Merkezi
- 27.10.2020 - 12:46
- Güncelleme : 27.10.2020 - 12:55
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin katıldığı ‘Sorgu Sual’ isimli programda 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına cevaplayamayınca sinirlenip yayını bırakmıştı.
200 BİNİ GEÇTİ
Yaşananlar sonrası Şahin’e tepki gösterenler kadar destek veren de olmuştu. Twitter’da da uzun süre gündem olan 21 yaşındaki modelin 90 bin olan instagram takipçi sayısı , bu olay sonrası 200 bini geçti.