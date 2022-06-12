Şevval Sam 22 yıldır et ve tavuk yemediğini söyledi

Hakkında merak edilenleri verdiği bir röportajda açıklayan Şevval Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile sevilen Şevval Sam, hakkında merak edilenleri anlattı.

Hayvanlara çok düşkün olan ve evinde kedi besleyen Sam, yaptığı açıklamada 22 yıldır et yemediğini söyledi.

Ender karakteri ile ekranda oldukça beğenilen ve fiziği ile göz dolduran oyuncu, iyi beslendiğini belirtti.

Spor yapmadığını sözlerine ekleyen Şevval Sam, oğlu Tarık Emir'den konuşmayı ihmal etmedi.

Şevval Sam'dan dikkati çeken açıklamalar

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde Ömür Sabuncuoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Şevval Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum. 22 yıldır et ve tavuk bırakmam ve beslenmemde etkili." dedi.

Zamanında estetik dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Şevval Sam, "Güzellik algısı o yaşlarda başka oluyor. Neşenin insana kattığı güzellik herhangi bir estetikten daha güçlü." dedi.

"Taro iyi bir ortama doğdu"

Eski futbolcu Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen ve kendisi gibi oyuncu olan oğlu Tarık Emir'le ilgili de soruları yanıtlayan Şevval Sam, "Taro'nun annesi de babası da hayata karşı duyarlı insanlar. İyi bir ortama doğdu. 23 yaşında kucağıma aldım oğlumu. Beraber büyüdük diyebilirim." şeklinde konuştu.

Tarık Emir'den sonra ikinci bir çocuk düşünmediğini dile getiren Sam, "Taro zaten hayatımı yeteri kadar doldurdu. Zor bir ergenlik ve gençlik dönemi geçirdim. Sonra kendini buldu.

İyi bir arkadaş grubu var, spora kabiliyeti var ve sanatla ilgileniyor. Futbol oynamasını istedik ama önüne top koyduğumuzda o boyayı, yani sanatı seçti." dedi.