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Şevval Sam çöle düştü
'Yasak Elma' dizisinde 'Ender' karakterini canlandıran Şevval Sam'ın çölde verdiği pozlara beğeni yağdı.
- Haber Merkezi
- 17.11.2022 - 12:49
- Güncelleme : 17.11.2022 - 12:56
6 sezondur FOX TV'de devam eden Yasak Elma dizisinde "Ender" karakterine hayat veren şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, resmen yıllara meydan okuyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Sam, son paylaşımlarıyla gündem oldu.
Geniş bir hayran kitlesi bulunan 49 yaşındaki başarılı oyuncu, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çölde verdiği pozları paylaştı.
Beyazlar içinde
Beyaz ip askılı elbisesiyle pozlar veren Sam, güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerinden alkış topladı.
Annesinin paylaşımına sessiz kalamayan oyuncu Tarık Emir Tekin, kırmızı kalp emojisi koydu. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı.