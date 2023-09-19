Şevval Sam, Eda Ece'nin hamile olduğunu öğrendiği anı paylaştı Önceki akşam Ataşehir'de sahneye çıkan Şevval Sam, yakın dostu Eda Ece'nin hamileliğiyle ilgili konuştu.

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Yasak Elma dizisinde uzun yılar birlikte başrol oynayan Şevval Sam ve Eda Ece'nin, dizi bitse de yakın arkadaşlıkları devam ediyor.

Şevval Sam, önceki akşam Ataşehir'de bir alışveriş merkezinin 15. yıl kutlamalarında sahneye çıktı. Eski rol arkadaşı Eda Ece'nin hamile kalmasına dair sorulara şu yanıtı verdi:

"Teyze olacağım diye 3 kere falan sevinçten zıpladım. Önümüzdeki yaz Eda 'Bebeğe biraz sen bak' diyebilir. Benim için büyük bir zevk olur."

Şevval Sam daha sonra ekledi:

"Malum; oğlanı (Tarık Emir Tekin) büyüttüm, 26 yaşına getirdim." "Ama bu aralar biz torun sevemeyeceğimiz için Eda'nın çocuğu ile bebek özlemimizi gidereceğiz."