Şevval Sam eleştirilere cevap verdi: "Aşkı korumak için söyledim"

Verdiği bir röportaj sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen ünlü şarkıcı Şevval Sam, “Birisiyle aynı evde olursam aşk biter” sözlerine açıklık getirdi.

"BENİ YANLIŞ ANLADINIZ"

“Aşkı korumanın en güzel yollarından bir tanesi herkesin farklı alanlarının olması” diyen sanatçı, “Sevgililik müessesesi o ilişkiyi ayakta tutmaktır. Her şeyi çok hızlı tükettiğimiz bir dönemde çok fazla bir arada olmak o aşkı tüketir. Bu tamamen koruma amaçlı bir yorumdu” ifadelerini kullandı.

Sam, repertuvarına eklediği yeni şarkılarla Leman Sam, Cem Karaca, Kazım Koyuncu ve Volkan Konak’a selam yolladı.

Sam, evliliğe karşı olduğunu söyleyerek; "Kimsenin soyadına ihtiyacım yok. Sevgilimle aynı evde yaşamaya da sıcak bakmam. Aynı eve geçersem o aşk biter" demişti.