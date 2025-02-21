Şevval Sam imaj değişikliğine gitti! Saçlarını kısacık kestirdi

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Uzun zamandır imaj değişikliğine gitmeyen ünlü sanatçı Şevval Sam, Antalya'daki konseri öncesinde imajında değişikliğe gitti.

2,9 milyon takipçisi olan başarılı Sam, konser öncesi çektiği videoyu paylaştı.

"SÜRPRİZ"

Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, "Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Melek Baykal, Şevval Sam’ın paylaşımına; "Çok yakışmış, sana her şey çok yakışır" yorumunu yaparak beğenisini dile getirdi.