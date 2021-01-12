Şevval Sam, karavanını süsledi

Karavanının içini yenileten Şevval Sam, aracın dışını da kendi elleriyle süsledi.

Dünyayı karavanla dolaşmak istediğini dile getiren Şevval Sam, geçen yıl arkadaşının satılığa çıkardığı eski bir karavanı almıştı.

"2021 HEDİYESİ"

Sanatçı, geçtiğimiz günlerde içini yenilettiği araç için “Bana 2021’in ilk hediyesi oldu” yorumunu yapmıştı.

PRENSES SÜSLENDİ

Sam, “Prenses” adını verdiği yeşil karavanın dışını da kendi elleriyle süsledi. Aracın etrafına rengarenk resimler çizen Sam, o sırada çekilen fotoğraflarını “Prenses’i süslemenin mutluluğu tarifsiz” notuyla Instagram’da paylaştı.