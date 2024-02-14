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Şevval Sam oğlu Taro Emir Tekin'i anlattı! "2 yaşında da stil sahibiydi"

Şevval Sam oğlu Taro Emir Tekin'i anlattı! "2 yaşında da stil sahibiydi" Şevval Sam, kendisi gibi oyuncu oğlu Taro Emir Tekin'i anlattı. Hala küçük bir çocuk gibi olduğunu söyleyen Sam, oğlunun kucağına oturduğunu söyledi.