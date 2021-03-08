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    Şevval Sam, oğluyla gurur duyuyor

    Taro Emir Tekin’in işindeki başarısı annesi Şevval Sam’ı gururlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 06:46
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 07:36
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    Şevval Sam, oğluyla gurur duyuyor

    Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Sam, “Sadakatsiz”de canlandırdığı ‘Selçuk’ karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasına giren oğlu Taro Emir Tekin, hakkında konuştu.

    "ONU BEN DOĞURDUM"

    Sam, “Oğlunuz ‘Sadakatsiz’ dizisiyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı ‘Arda’nın Mutfağı’ programında da oldukça başarılıydı. Siz oğlunuzu nasıl görüyorsunuz?” sorusunu gülerek yanıtladı:

    “Onu ben doğurdum, elbette on parmağında on marifet olacak. Koltuklarım kabarıyor. Bir de onların hepsini tek başına yaptı. Güzel bir eğitim aldı. Bunu sahada uyguluyor olabilmesi, güzel geri dönüşlerinin olması hem onun meslektaşı hem onun annesi olarak beni gururlandırıyor.”

    Şevval Sam, oğluyla gurur duyuyor #1


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