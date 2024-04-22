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Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülendi

Şevval Sam, reklamcı sevgilisiyle ilk kez yan yana görüntülendi Ünlü şarkıcı Şevval Sam'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncu ve şarkıcı sonunda sevgilisiyle ortaya çıktı.