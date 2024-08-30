Şevval Sam spor yapmadan fit kalıyor! Sırrını verdi Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, her zaman merak edilien güzelliğinin sırrını verdi.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda sanat kariyerinde 30’uncu yılı kutlayan şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, önceki gün bir kozmetik markasının davetindeydi.

Fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü isim, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"SPOR YAPMAM"

Güzellik sırrı sorulan Şevval Sam, "Hayatımda hiçbir zaman güzellik meselesi benim konu başlığım olmadı. Beslenmeme dikkat ederim. Spor yapamıyorum çünkü yoğun tempoda çalışıyorum" yanıtını verdi.

"GÖNÜL GÖZÜ ÖNEMLİ"

Bir çocuk annesi 50 yaşındaki şarkıcı, "Gönül gözü çok belirleyici. İyi beslenme, yüz yogası, iyimserlik, neşe, heves ve merak. Bunlar insanı yüksek ve genç tutan şeyler. Hayatta çok karanlık yerler var ama iyi tarafları da gözden kaçırmamalı" şeklinde konuştu.