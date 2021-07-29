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    Şevval Sam, tatilde

    Bodrum'da görüntülenen Şevval Sam, genç kızlara taş çıkarttı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 09:01
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    Şevval Sam, tatilde

    'Yasak Elma'nın 'Ender'i Şevval Sam, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta konakladığı otelin plajdında görüntülendi.

    TATİLİN TADINI ÇIKARDI

    Şezlonga uzanan Sam, rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve kendisini kremleyip yüz üstü yatarak güneşin tadını çıkardı. Sonrasında ayaklarını kumsala indiren 47 yaşındaki güzel Şevval Sam, cep telefonuyla oynayıp yanındaki arkadaş gurubuyla sohbet etti.

    Ünlü sanatçı, akşam saatlerine yakın kendisini seni sulara bıraktı.

    KARAVANLA GELDİ

    Korumayı başardığı fiziğiyle beğeni toplayan ve genç kızlara taş çıkartan Sam'ın, karavanını kaldığı otelin hemen önüne park ettiği görüldü.

    Şevval Sam, tatilde #1Şevval Sam, tatilde #2

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