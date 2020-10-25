Şevval Sam: Tekeri kendim değiştiririm

Demet Akalın’ın “İnsan bir erkeğin gücünü istiyor” sözlerinin sorulduğu oyuncu Şevval Sam, kiralık bir arabanın tekeri patladığında değiştirdiğini klasik arabalardan iyi anladığını söyledi.

Magazin gündeminde şu sıralar Demet Akalın’ın “erkek gücü” sözleri var...

Alişan'la birlikte sunduğu programda, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor." cümlelerini kuran Akalın’a, özellikle sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

TEKERİ KENDİ DEĞİŞTİRİYOR

Oyuncu Şevval Sam’a da, Akalın’ın bu sözleri soruldu.

Sam, kiralık bir arabanın tekeri patladığında değiştirdiğini klasik arabalardan iyi anladığını söyledi.