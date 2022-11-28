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    Şevval Sam: Tipimin değişmesini istemiyorum

    Şevval Sam, güzellik ve estetik hakkında düşüncelerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 15:08
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    Şevval Sam: Tipimin değişmesini istemiyorum

    Yasak Elma dizisinin Ender'i oyuncu- şarkıcı Şevval Sam, hafta sonu konser için Kıbrıs'a gitti.

    Bir otelde sahne alan Sam, hem konser maratonuna hem de dizi çekimlerine devam ettiğini söyledi.

    "Bu işi seviyorum"

    Sam, "Bazen setten çıkıp uçakla buraya gelip 2 saat konser verdikten sonra tekrar geri dönüp hiç uyumadan sete gidiyorum. Yorucu olsa da seviyorum bu işi' dedi.

    "Benim için güzellik başka"

    Estetik soruları karşısında 'Benim için güzellik, insanın içinden gelen enerjisi, kahkahası ve neşesidir' diyen Sam, sözlerine şöyle devam etti:

    'İnsanın yüzünü değiştirmeyecek ama kaybettiklerini geri getirecek yöntemler mevcut. Bunun bir kısmını kullanıyorum. Tipimin ve gülüşümün çok değişmesini istemiyorum. Yaş almak dediğin kandırmaca.'

    Şevval Sam: Tipimin değişmesini istemiyorum #1

    Şevval Sam: Tipimin değişmesini istemiyorum #2


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