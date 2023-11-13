Şevval Sam yeni yaşını Ölüler Günü Festivali’nde kutladı 50 yaşına giren Şevval Sam, doğum gününü en büyük hayali olan Ölüler Günü Festivali'nde kutladı.

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ensonhaber.com

Uzun yıllar süren Yasak Elma'da Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, dizi final yaptığından beri geziyor.

Ölüler Günü Festivali

50'nci yaş günü için Meksika'ya uçan Şevval Sam, yıllardır hayalini kurduğu festivale katıldı

Ölüler Günü Festivali'ne giden Sam, giydiği ilginç kostümle dans ederek yeni yaşını kutladı.

Doğum gününe özel makyaj yapan ve ilginç bir kostüm tercih eden güzel oyuncu, yeni yaşını doyasıya dans ederek kutladı.

"Bir ölüverip gelip sıfırlanayım"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şevval Sam paylaşımına şu notu düştü; "Çok uzaklardan yazıyorum dostlar (11 saat fark) bu sene bir 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim. Hatta ölüler gününde bir ölüverip gelip sıfırlanayım dedim.

50 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce.. Acısıyla tatlısıyla hikayemi seviyorum.

Bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler Günü'ne gitmekti.. Prenses'imin ülkesine. Bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim. Dünya değişiyor her geçen gün, gezmek görmek lazım. Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim.

"Sevginiz benim için çok kıymetli"

Birkaç fotoğraf paylaşıyorum. Devamı gelir. Bir açılış yapayım. Yeni yaşımı kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Cevap verebildiklerim veremediklerim.. Sevginiz benim için çok kıymetli bunu unutmayın lütfen."