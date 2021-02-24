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    Şevval Sam'dan dikkat çeken paylaşım

    Şevval Sam'dan dikkat çeken paylaşım

    Genç kızlara taş çıkartan Şevval Sam, sosyal medyada son pozlarıyla ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 16:44
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    Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, Instagram'ında paylaştığı son pozlar ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Şevval Sam, güneşli havada verdiği yeni pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

    Sam'ın fotoğrafları, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.

    Şevval Sam dan dikkat çeken paylaşım #1

    Şevval Sam dan dikkat çeken paylaşım #2

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