Şevval Sam'dan gelin çıkışı

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, 'Gelininiz ile tanıştınız" yorumuna yanıt verdi.

Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam, Cihangir’de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

Metin Tekin ile evliliğinden Tarık Emir adında kendisi gibi oyuncu bir oğlu olan Şevval Sam, "Şevval Hanım geçtiğimiz günlerde gelininiz ile tanıştınız." yorumuna yanıt verdi.

"EVLİLİK İÇİN ÇOK ERKEN"

Sam, "Gelininiz demek için çok erken. Hayat nasıl akacak bilmiyorum. Altı yıl öncesinden tanıyorum Sofia’yı. Evlilik için çok erken. Oğlum kariyerini daha yeni kuruyor." dedi.

"YOK ABİ NE EVLİLİĞİ"

‘Sadakatsiz’de 'Selçuk Dağcı' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz gün sevgilisi Sofia ile birlikte Cihangir'de annesi Şevval Sam'ı ziyaret etmişti.

Tarık Emir Tekin, yabancı sevgilisi Sofia ile henüz evliliği düşünmediğini ise “Annemle tanışıyorlar. Yok abi yok, 23 yaşındayım hiç düşünmüyorum.” sözleriyle anlatmıştı.