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- Şevval Sam'dan makyajsız paylaşım
Şevval Sam'dan makyajsız paylaşım
Yeni normale dönüşte kısıtlamalarını gevşeten oyuncu ve şarkıcı, makyajsız paylaşımıyla dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 03.06.2020 - 18:16
Magazin dünyasının ünlüleri, koronavirüs dönemlerinde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandı.
Yetkililerin uyarılarını dikkate alarak evlerinden çıkmayan tanınmış simalar, şimdilerde yeni normalin keyfini sürüyor.
MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI
1 Haziran itibariyle kısıtlamaların gevşetilmesiyle işlerine dönmeye hazırlanan oyunculardan Şevval Sam, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Sam'ın makyajsız paylaşımı binlerce beğeni aldı.