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    Şevval Sam'dan makyajsız paylaşım

    Yeni normale dönüşte kısıtlamalarını gevşeten oyuncu ve şarkıcı, makyajsız paylaşımıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 18:16
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    Şevval Sam'dan makyajsız paylaşım

    Magazin dünyasının ünlüleri, koronavirüs dönemlerinde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandı.

    Yetkililerin uyarılarını dikkate alarak evlerinden çıkmayan tanınmış simalar, şimdilerde yeni normalin keyfini sürüyor.

    MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI

    1 Haziran itibariyle kısıtlamaların gevşetilmesiyle işlerine dönmeye hazırlanan oyunculardan Şevval Sam, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    Sam'ın makyajsız paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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