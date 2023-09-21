Şevval Sam'ın dekolte önlemi Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Şevval Sam, Lübnan'dan döner dönmez İstanbul'daki bir etkinliğe katıldı.

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En son reyting rekorları kıran ve final yapan 'Yasak Elma' dizisiyle gündeme gelen Şevval Sam, 2000 yılından beri Lübnan’da düzenlenen Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Dekoltesine dikkat etti

Beyrut’ta düzenlenen törene Tarık Ediz tasarımı bir elbiseyle katılan Şevval Sam, tarzıyla yine hayranlarını mest etti.

Dekoltesi ve iddialı kolyesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, ayağının tozuyla ülkeye döndü ve bir galaya katıldı.

Derin dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, frikik vermemek için sık sık elbisesini çekiştirdi. Şevval Sam'ın siyah tarzına yorum yağdı.