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    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı

    Derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile yaşıtlarına meydan okuyan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 17:08
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    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı

    Yasak Elma’nın yıldızlarından Şevval Sam, son paylaşımı ile adeta nefesleri kesti.

    Derin yırtmaçlı elbisesi ile meydan okuyan güzel oyuncu, takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

    Sosyal medyayı salladı

    Hayranları, cesur giyimiyle dikkat çeken oyuncuya kırmızı rengini çok yakıştırdı.

    49 yaşındaki Sam’ın bu paylaşım, sosyal medyayı da salladı.

    “Yaş sadece bir sayı”

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahnelerin de tozunu attıran Şevval Sam için “Yaş sadece bir sayı” yorumları yapıldı.

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı VİDEO

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #1

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #2

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #3

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #4

    Şevval Sam'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan bazıları...

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #5

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #6

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #7

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #8

    Şevval Sam’ın kırmızı tarzı #9


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