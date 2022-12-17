Derin yırtmaçlı kırmızı elbisesi ile yaşıtlarına meydan okuyan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, büyük beğeni topladı.

Yasak Elma’nın yıldızlarından Şevval Sam, son paylaşımı ile adeta nefesleri kesti.

Derin yırtmaçlı elbisesi ile meydan okuyan güzel oyuncu, takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Sosyal medyayı salladı

Hayranları, cesur giyimiyle dikkat çeken oyuncuya kırmızı rengini çok yakıştırdı.

49 yaşındaki Sam’ın bu paylaşım, sosyal medyayı da salladı.

“Yaş sadece bir sayı”

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahnelerin de tozunu attıran Şevval Sam için “Yaş sadece bir sayı” yorumları yapıldı.

Şevval Sam’ın kırmızı tarzı VİDEO

Şevval Sam'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlardan bazıları...