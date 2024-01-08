Seyhan Soylu, İntizar'ın cinsel hayatına dair açıklamalarıyla gündem oldu Sisi lakaplı Seyhan Soylu, İntizar'ın cinsel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın özel görüntüleri bir dönem ifşa edilmişti.

O görüntüler uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. İntizar'ın cinsel hayatına dair bu sefer Sisi lakaplı Seyhan Soylu, ilginç ifadeler kullandı.

"Çift cinsiyetli"

Sisi, efsane sesiyle hafızalara kazınan İntizar'ın "Hermafrodit (çift cinsiyetli)" olduğunu iddia etti.

"Çok karakterli bir insandır"

Seyhan Soylu, ”İntizar kadın değil, İntizar hermafrodit. Çift cinsiyetli. Ben görmedim ama İntizar ile beraber olan kişilerden duyduğum normal bir erkeğin işlevi var. İntizar çok karakterli bir insandır.

"Edis ve Sefo'dan daha erkek"

Erkekten çok daha şefkatli zaten bana göre. Erkek o, Edis ve Sefo'dan daha erkek." açıklamasında bulundu.