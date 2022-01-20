'Sisi' lakabıyla bilinen Seyhan Soylu, geçmiş yıllarda İzzet Yıldızhan ile birliktelikleri olduğunu öne sürdü.

Müzisyen İzzet Yıldızhan, Gülşen'in son günlerde tercih ettiği sahne kostümlerine yönelik eleştirileriyle magazin gündemine gelmişti.

Transparan ve dekolteli elbiselerle sahne şovunun abartılmaması gerektiğini söyleyen İzzet Yıldızhan, "Sahneye de külotla çıkmasınlar ya" ifadesini kullanmıştı.

Yıldızhan'ın bu sözleri hala konuşulurken Sisi lakaplı sunucu Seyhan Soylu'dan, Yıldızhan hakkında dikkat çeken bir itiraf geldi.

"İZZET'LE AŞK YAŞADIK"

Seyhan Soylu, Yıldızhan ile aşk yaşadığını söyledi.

İki isim, iddiaya göre bir dönem birlikte oldu.

Seyhan Soylu: İzzet Yıldızhan'la ilişkimiz oldu VİDEO



AHU TUĞBA İLİŞKİYİ DOĞRULADI: SEYHAN ÇOK SEVDİ, ÇOK ACI ÇEKTİ

Soylu'nun bu itirafı, sunuculuğunu yaptığı 'Al Sana Haber' programına konu oldu. Soylu'nun açıklamaları üzerine yayına, Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Ahu Tuğba bağlandı.

Ahu Tuğba, Soylu'nun o dönemdeki hallerini anlatarak şunları söyledi:

"Çok sevdi, çok acı çekti.

"OMZUMDA AĞLARDI"

Bir bakıyordum uyumuyordu, omzumda ağlardı. Yatıp kalkıp İzzet..."





"TEHDİT EDİLİRSEM AYRILIK SEBEBİNİ ANLATIRIM"

Öte yandan Soylu, imam nikahı kıydıklarına dair iddialarla ilgili de "Araya giren mafyalardan bir tane daha tehdit telefonu alırsam, savcılığa ayrılma sebebimize kadar anlatırım! Sakın... Ben öyle mafyadan korkmam." dedi.

"YANIMA YAKIŞTIRILAN BİR ADAM DEĞİLDİ"

Soylu, son olarak ise "İzzet Yıldızhan benim için yanıma yakıştırılan bir adam değildi." yorumunda bulundu.